Musikverein Schrezheim fährt an die Mosel

Der Musikverein Schrezheim unternimmt einen Vereinsausflug vom 1. bis 3. Oktober nach Trier (Mosel) und Umgebung. Abfahrt ist am 1. Oktober um 7 Uhr an der St.-Georg-Halle in Schrezheim. Auf dem Weg nach Pünderich zum Prinzenkopfturm gibt es eine Vesperpause im Bus. Nachmittags geht es nach der Moselschifffahrt ins Kolping-Hostel in Trier mit einem Nachtschwärmer-Rundgang durch die Stadt. Am Sonntag geht es zu einer Altstadtführung nach Koblenz mit Besichtigung und Seilbahnfahrt zur Festung Ehrenbreitstein. Am Abend folgt eine Weinprobe mit Winzervesper. Am letzten Tag wird auf dem Rückweg eine Hängeseilbrücke besichtigt, bevor es zum Ende ein Abendessen in Übrigshausen gibt. Die Rückkehr in Schrezheim ist gegen 21 Uhr geplant. Anmeldung bis 25. September bei Karin Abele, Telefon 07961/95 99 589.