Musikverein Röhlingen gibt zum ersten Mal wieder ein Jahreskonzert

Nach einer zweijährigen Corona-Pause und Absage der Konzerte durfte der Musikverein Röhlingen endlich wieder vor Publikum Musik machen, des Weitern hat die Vorstandschaft zahlreiche Ehrungen vorgenommen.

Den Auftakt des Konzert gestaltete die Jugenkapelle Röhlingen/Pfahlheim unter der Leitung von Steffen Kurz. Unter anderem ging es bei „Alpine Adventure“ rasant die Piste runter und mit dem Klassiker „Smoke on the Water“ hatte jeder hinterher einen Ohrwurm, wie der Verein in seiner Pressemitteilung schreibt. Nach dem Auftritt der Jugendkapelle hat die Vorstandschaft langjährige Mitglieder für ihren Einsatz im Musikverein geehrt.

Für zehn Jahre wurden Christian Frank, Melanie Kuge, David Pitan und Laura Rieger ausgezeichnet, für 20 Jahre Hubert Brenner, Hans Hieber, Manfred Lang, Martin Schneider und Stefan Spaag, für 40 Jahre: Franz Abele, Alois Gmeiner und Theodor Helmle, und für 50 Jahre Mitgliedschaft Blasius Abele und Karl Dirheimer. Eine Ehrung für 60-jähriges Engagement wurde Alois Brenner, Günter Gerold Senior und Karl Spaag zuteil.

Im Anschluss an die Ehrungen starteten die 60 Musiker der Stammkapelle den konzertanten Teil des Konzerts mit der eindrucksvollen „Star Wars Saga“ von John Williams. Bei dem Stück „At the Break of Gondwana“ hörte man zusätzlich als Spezialeffekte Lava blubbern und die Erde knacken. Die Choreinlage der Musiker im Mittelteil des Stücks bescherte den Zuhörern eine Gänsehaut. Dass ein Stück auch leise wirken kann, bewies der Musikverein mit „The Sound of Silence“. Mit „Cry of the last Unicorn“ spielte der Musikverein noch einmal das Stück, das im Juli beim Wertungsspiel in Neuler mit der Note Hervorragend bewertet wurde.

Nach der Pause ging es weiter mit den Ehrungen des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg (BVBW) und den Vereinsehrungen für aktive Tätigkeit. Die Ehrennadel in Bronze erhielten für zehnjährige Vereinstätigkeit Florian Fiedler, Marius Fürst und Anna Wenhuda. Ehrennadeln in Silber für 20 Jahre gingen an Ramona Vaas, Marina Schmid, Irmgard Kraft, Anton Vaas, Constanze Holzinger, Michael Kling, Magnus Müller und Alexander Rettenmeier. Mit einer Ehrennadel in Gold und einer Urkunde für 30 Jahre aktive Vereinsmitgliedschaft wurden Regina Ladenburger und Andreas Seckler geehrt. Des Weiteren vergab der BVBW eine Ehrennadel in Gold mit Diamant sowie einen Ehrenbrief für 40 Jahre Mitgliedschaft an Dietmar Wiest.

Die Dirigentennadel in Gold mit Urkunde für 20-jähriges Engagement überreichte die Vorstandschaft Michael Seckler. Im weiteren Verlauf wurden außerdem Wolfgang Bahle für 10 Jahre, Markus Rechtenbacher und Josef Sinder für 15 Jahre, Ulrich Kraft für 20 Jahre und Ludwig Kurz für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt.

Den dritten Teil gestaltete der Musikverein mit volkstümlicher Blasmusik, unter anderem den Stücken „Die Regimentskinder“, der „Weinkeller-Polka“. Den Abschluss machte das Stück „The Story“, bekannt aus der Klink-Serie „Grey‘s Anatomy“, dessen Melodie bei vielen nachgeklungen ist.