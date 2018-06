Am Samstag ist in der Reithalle in Röhlingen die zweite Auflage von „Blech rockt!“ gestiegen. Vor ausverkauftem Haus brachte der Musikverein Röhlingen die Halle zum Beben.

Blasmusik ist langweilig? Nicht, wenn man den Musikern vom Musikverein Röhlingen zuhört. Nach dem grandiosen Erfolg von „Blech rockt!“ im vergangenen Jahr wollte der Verein diese Kombination aus Blasmusik und moderner Rockmusik wiederholen. 2017 noch als Schlechtwetter-Lösung gedacht, war in diesem Jahr mit Absicht wieder die Reithalle als Ort der Veranstaltung ausgesucht worden. Die besondere Atmosphäre und die gute Akustik hatten überzeugt.

Da zeitgleich Deutschland gegen Schweden spielte, begann das Konzert erst kurz nach 22 Uhr an. Davor gab es Fussball satt mit Public Viewing. Der Jubel war riesengroß, als gegen Ende der Spielverlängerung das erlösende Siegtor für Deutschland fiel.

Das Konzert bot dem begeistert mitgehenden Publikum bekannte Hits wie „Simply the Best“, „Summer of 69“, „Eye of the tiger“, „Hihgway to Hell“, „We will rock you“, „Tage wie diese“ und viele andere beaknnte Titel. Die Musiker um Dirigent Michael Seckler zeigten, dass sie ihre Instrumenten virtuos beherrschen, aber auch für Showeinlagen und Gesangsdarbietungen zu haben sind.

Unter den Sänger waren Florian Schmid, Dagmar Lackner, Lukas Uhl, Jonas Wiest, Stefanie Seckler und Dietmar Wiest. Dagmar Lackner begeisterte mit ihrer Version von „Simply the Best“ als Tina Turner. Bei „Eye of the Tiger“ boxten Max und Max auf einem der Tische einen kleinen Showkampf.

Klar, dass die rund 700 Besucher aller Altersgruppe die Musiker nicht ohne Zugabe gehen ließen. „Show must go on“, „Bed of Roses“ und „Music“ bildeten den krönenden Abschluss des Konzerts.