Musikverein Rindelbach und die Chorwerkstatt überzeugen beim Herbstkonzert

Der Musikverein Rindelbach hat am vergangenen Samstag in der Kübelesbuckhalle sein erstes Konzert nach der Corona-Zwangspause gegeben. Unterstützt wurde der Verein dabei von seinem Jugendorchester und der Chorwerkstatt Rindelbach.

Vorsitzender Reiner Gruber begrüßte eingangs die zahlreich erschienenen Besucher und betonte, dass man in diesen „turbulenten Zeiten“ mit dem Konzert einen „Ausgleich zum Alltag“ bieten wolle.

Weitere Grußworte gab es zudem von Ortsvorsteherin Johanna Fuchs und Bürgermeister Volker Grab. Grab würdigte den Beitrag des MV Rindelbach zum kulturellen Leben in der Stadt mit einem Zitat von Albert Schweizer: „Kultur fällt nicht in den Schoß. Der Baum muss gepflegt werden, dann kann er Früchte tragen.“

Den musikalischen Auftakt des Herbstkonzerts gestaltete danach das Jugendorchester Rindelbach mit Unterstützung von Musikern des Jugendblasorchesters. Für die meisten der jungen Nachwuchsmusiker war es der allererste Auftritt vor Publikum. Unter Leitung von Dirigent Wedelin Dauser wurde „Surfin` USA“ und „Mexican Beat“ flott vorgetragen und mit der Zugabe „Kiwi-Cha-Cha“ überzeugte der Nachwuchs auf ganzer Linie. Vorstand Gruber bedankte sich in dem Zusammenhang beim Leiter der Ellwanger Musikschule Urban Weigel für die gute Zusammenarbeit bei der Ausbildung des Nachwuchses.

Der anschließende Auftritt der Chorwerkstatt Rindelbach war geprägt von der puren Lust am Singen. Unter der Leitung von Julia Strasser wurde ein bunter Reigen an Liedern geboten und nostalgische Erinnerungen kamen auf. Der Popsong „Califonia Dreamin“ von „The Mamas and The Papas“ brachte einen Hauch von Flower Power in den Saal und auch deutschsprachige Songs wie „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens erinnerten an die längst vergangenen 70er-Jahre. Den Stolz ein Schwabe zu sein, besang man mit „Mir im Süden“ von den „Fuenf“. Gemäß dem Song „Don´t stop me know“ von „Queen“ war der Chor nicht zu bremsen und erfreute das Publikum noch mit der Zugabe „Irischer Segen“.

Der Musikverein Rindelbach unter Leitung von Wendelin Dauser überraschte mit einer Performance besonderer Art. Der Vortrag von „How to rain your Dragon“ brachte zunächst Stimmung in den Saal. In der vierteiligen Suite „La Cucina Italiana“ von Robert Finn servierte man zu den Musikstücken gleich auch noch einen kulinarischen Beitrag aus der italienischen Küche. Dem Dirigenten wurde vor jedem Stück der Suite das passende italienische Gericht serviert: Ministrone, Tortellinii á la Romana, Chianti und Tiramisu, jeweils mit einem Wortbeitrag erläutert und mit musikalischem Können interpretiert vom Orchester.

Ruhig und bedächtig sorgten die kirchlich geprägten Stücke „Jesus berühre mich“ und „Einbruch der Dämmerung“ für berührende Momente und mit „Huntingdon Celebration“ von Philip Sparke blitzte die volle Kraft des Orchesters auf: Schlichte einfache Melodien wechselten mit heftigem Rhythmus. Mit der Zugabe „Fliegermarsch““ wurde nochmal Blasmusik vom Feinsten geboten, bevor man sich mit dem „Württemberglied“ verabschiedete. Die rundum gelungene Veranstaltung wurde am Ende mit reichlich Beifall bedacht.

Eine Ehrung gab es an dem Abend auch noch: Ex-Dirigent Steffen Ruck wurde im Rahmen des Herbstkonzerts für seine jahrelange Tätigkeit beim Musikverein Rindelbach ausgezeichnet.