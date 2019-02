Musikverein Rindelbach holt Heeresmusikkorps

Ob nun die lieb gewordene Tradition fortgesetzt oder eine neue begründet wird: Das Ereignis ist in jedem Fall Anlass zur Freude. Zum zweiten Mal holt der Musikverein Rindelbach das Heeresmusikkorps Ulm für ein Wohltätigkeitskonzert nach Ellwangen. 2018 hat das sinfonische Blasorchester rund 800 Zuhörer in der Rundsporthalle begeistert. Das soll getoppt werden: Reiner Gruber, Vorsitzender des Musikvereins und federführender Organisator des Konzerts, erwartet am 13. März 900 Besucher.

„Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“, freute sich Oberbürgermeister Karl Hilsenbek beim Pressegespräch. Hilsenbek, mit Roderich Kiesewetter und Winfried Mack Schirmherr des Konzerts, lobte die perfekte Zusammenarbeit mit der Stadt: „Das hat richtig klasse harmoniert. Und Ihre Tochter hat’s nabracht.“

Sophie-Theresa Gruber spielt Klarinette im Verein und hatte erste Fäden zwischen Rindelbach und Ulm geknüpft. 2018 stand sie als Mitglied des Heeresmusikkorps selbst auf der Bühne der Rundsporthalle. Ihren Wehrdienst hat sie inzwischen beendet.

Operette bis Gospel: Programm ist bunt gemischt

„Wir erwarten wieder großartige Musik, und die Ulmer erwarten wieder eine volle Halle“, sagte Reiner Gruber. Die Ulmer seien beeindruckt von der perfekten Organisation und der Begeisterung des Publikums gewesen und hätten ihn schon in der Pause wegen eines Konzerttermins 2019 gefragt: „Ich musste alles erst einmal verdauen“, so Gruber. Als Oberstabsfeldwebel Harald Weber ihn angerufen und gesagt habe: „Wir wollen die Tradition beibehalten“, habe er sich sofort auf Sponsorensuche begeben.

Für OB Karl Hilsenbek schließt sich damit der Kreis. Er erinnerte an das Wohltätigkeitskonzert des Heeresmusikkorps in der Stadtkirche im Dezember 2013, das letzte, das vom scheidenden Transportbataillon 465 ausgerichtet worden war.

Beim ersten Benefizkonzert der neuen Zeitrechnung standen Werke jüdischer Komponisten im Fokus. Diesmal dürfen sich die Ellwanger auf ein bunt gemischtes Programm freuen. Die Bandbreite reicht von zünftigen Märschen über Franz von Suppés Operette „Die schöne Galathée“ bis zu Ohrwürmern wie „Being alive“ und „When the Saints.“ Vom Erlös des Benefizkonzerts 2018 profitierten die Bürgerstiftung mit 2200 Euro und der Musikverein Rindelbach mit 4600 Euro. Stattliche 5000 Euro investierte der Verein in Instrumente für die Ausbildung der Bläserklasse an der Rindelbacher Grundschule, die Musikschulleiter Moritz von Woellwarth ins Leben gerufen hat und leitet. Auch dieses Mal kommt der Erlös der Bürgerstiftung und Vereinsnachwuchs zugute.

Und obwohl der Musikverein Rindelbach 2020 sein 65. Jubiläum feiert, steht der Termin für das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm bereits fest: Es ist Samstag, der 18. März 2020.