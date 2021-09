Musikverein Rattstadt holt zahlreiche Ehrungen nach

Nach zweijähriger Zwangspause haben die Mitglieder des Musikvereins Rattstadt jetzt ihre Hauptversammlung abgehalten. vergeben. Der Vorsitzende Heiko Betzler konnte dazu weit über 100 Mitglieder und Gäste begrüßen.

Die Situation rund um die Pandemie war für den Musikverein mit Herausforderungen verbunden. Betzler betonte, dass der Verein diese Situation akzeptiert, als gegeben angenommen und den Vereinsbetrieb darauf eingestellt habe. So sei es erfreulich, dass neben den Ausbildungsproben auch die Proben der Jugend- und Aktivenkapelle wieder stattfinden können.

Einziger Wermutstropfen sei es, dass das von der Stadt angemietete Dorfhaus für die Aktivenprobe derzeit nicht genutzt werden könne. Deshalb müsse für diese Probe mit 60 Musikerinnen und Musiker ein großes Winterquartier gesucht werden, in dem die nötigen Abstände unter den Teilnehmern eingehalten werden können.

Schriftführerin Hannelore Schuster informierte darüber, dass sich die Mitgliedszahlen weiter auf einem hohen Niveau befänden. Aktuell seien es 405 Mitglieder, darunter 295 Passive und 110 Aktive.

Auf den Verlauf der Jugendausbildung blickte Jugendleiter Florian Schuster zurück. Die technischen Möglichkeiten über das Internet seien genutzt worden, um auch in den Zeiten der Kontaktbeschränkungen die musikalische Ausbildung aufrechtzuerhalten. Auch der Theorieunterricht für die D2-Prüfung habe digital stattgefunden. Dass dies funktioniert habe, zeige die Tatsache, dass alle D2-Teilnehmer diese Prüfung im Juli auch bestanden hätten.

Dirigent Robert Gmeiner berichtete über die Probenarbeit der Aktivenkapelle. Pandemiebedingt konnten zwar nur wenige Auftritte stattfinden, aber die Proben konnten zumindest wieder aufgenommen werden. Sehr erfreulich für ihn war, dass nicht nur alle Musiker nach den Zwangspausen an Bord geblieben seien, sondern dass die Anzahl der Musiker durch den Nachwuchs aus der eigenen Jugend sogar noch gesteigert werden konnte. Trotz eines negativen Ergebnisses im Corona-Jahr 2020 berichtete die Kassiererin Kathrin Sekler von einer soliden finanziellen Basis.

Da im vergangenen Jahr die Hauptversammlung ausgefallen war, wurden heuer viele Ehrungen vorgenommen. Franz Eichert wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt, was für einen Verein, der gerade 75 Jahre alt ist, mit die höchste Ehrung darstellt. Robert Gmeiner wurde vom Vorsitzenden des Blasmusikverbandes Ostwürttemberg, Hubert Rettenmaier, für 35 Jahre aktives Dirigieren ausgezeichnet.

Die scheidenden Jugendleiterin Christine Kling erhielt die höchste Ehrung, die im Musikverein überhaupt existiert. Christine Kling hat nach 26 Jahren die Leitung der Vereinsjugend übergeben. Darüber hinaus war sie als Ausbilderin und Jugenddirigentin tätig. Die Vereinsehrennadel mit goldenem Ehrenkranz kann nur in besonderen Fällen an besonders engagierte und maximal an zehn Mitglieder verliehen werden. Christine Kling erhielt als erste Frau in der Geschichte des Musikvereins diese Ehrung.