Musikverein Pfahlheim präsentiert das neue Probeheim

In Pfahlheim konnte am Sonntag das neue Probeheim des Musikvereins Trachtenkapelle Pfahlheim bestaunt werden. Die erste Probe in den neuen Räumen war zwar schon im Januar, der Musikverein wollte jedoch lieber bei etwas wärmeren Temperaturen und einer Hocketse die Einweihung feiern. Das Wetter spielte zwar nicht ganz so mit wie geplant, dennoch tummelten sich die Leute bei guter Musik in der Kastellhalle, wo die Rotachtaler Musikanten für Musik sorgten.

Zur Begrüßung spielte eine kleine Formation des Musikvereins, schließlich muss der Raum ja ordentlich eingeweiht werden. Aber auch alle 48 aktiven Mitglieder des Vereins passen ohne Probleme hinein. Auch im neuen Probeheim über den Dächern der Kastellschule wurde die neue Küche gleich zur Bar umfunktioniert. Die Treppen seien kein Problem, sagte Fabian Sekler, Vorsitzender des Musikvereins. Für schwere Instrumente oder gehbehinderte Personen gebe es den Aufzug.

Eine dokumentarische Begleitung in Wort und Bild säumt die neuen Räume. In Eigenregie hatte der Musikverein Pfahlheim im Rahmen der Sanierung der Kastellschule sowohl Abbrucharbeiten, Elektroinstallationen als auch Malerarbeiten erledigt. Fotos zeugen von der harten Arbeit, die nicht nur in den ganzen Raum, sondern auch das ganze Gebäude gesteckt wurde. An Abenden und Wochenenden wurde hier zwei Jahre lang geschuftet, was andere in Vollzeit arbeiten.

Sekler macht das stolz, und zwar zurecht. Auch die Vorteile des neuen Probeheims sind überzeugend. Zuvor hatte der Musikverein in der Kastellhalle geprobt und musste nach jeder Probe alles komplett abbauen und vor der Probe wieder aufbauen. In den neuen Räumlichkeiten darf alles stehen bleiben. Dies ist vor allem bei großen, schweren Instrumenten und beim Schlagzeug geschickt. Im Probeheim gibt es auch genug Platz, um sich einfach aufzuhalten, für Vorstandssitzungen oder vielleicht auch nette Filmabende mit dem neuen Beamer.

Die Nähe zur Schule sei dem Verein wichtig, da auch die Jugend direkt für Blasinstrumente begeistert werden könnte. Zum Ausprobieren, Inspirieren und Motivieren waren gleich mehrere Instrumente da. Auch die Spendentuba hatte ihr Plätzchen und wurde gut gefüllt.