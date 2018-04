Musikschulen und Posaunenchöre gemeinsam

Wie können Posaunenchöre und Musikschulen gut zusammenarbeiten? Das ist das Thema einer Fortbildung des Landesverbands der Musikschulen in der Ellwanger Musikschule gewesen.

Ein Papier dazu gibt es schon seit 2017. Daran haben Friedrich Veil, Posaunenreferent des evangelischen Jugendwerks in Württemberg, und Moritz von Woellwarth, Leiter der Musikschule Ellwangen, mitgewirkt. Beide stellten an Hand von Beispielen aus der Jugendarbeit die Besonderheiten vor.

Einige Jugendliche aus Posaunenchören nehmen bereits das Unterrichtsangebot von Musikschulen wahr. Auch bestehen einige dauerhafte Kooperationen zwischen Posaunenchören und Musikschulen, sodass der Instrumentalunterricht durch professionelle Lehrkräfte gewährleistet wird. Dieses wollen die Verbände ausbauen.

Vorbehalten gegenüber der unterschiedlichen Lesart einzelner Blechblasinstrumente will man künftig offener begegnen. Das Lesen aus der Partitur in der kirchenmusikalischen Ausrichtung unterscheidet sich von der im klassischen Orchester und in den Blasmusikgruppen. Die Dozenten stellten die Arbeit beider Verbände kurz vor und gaben Impulse für mögliche Kooperationsmodelle und das dazugehörige Unterrichtsmaterial.