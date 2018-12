Musikschule weckt mit barocker Kammermusik Vorfreude aufs Fest

Zum Adventskonzert der städtischen Musikschule hat Musikschulleiter Moritz von Woellwarth zahlreiche Zuhörer in Sankt Wolfgang begrüßt. Seit ihrer Gründung 1968 findet das Konzert der Musikschule alljährlich zum zweiten Advent statt und ist lieb gewordene Tradition.

Gerade in dieser besonderen Zeit sei Musik, so Vikar Simon Hof in seiner Begrüßung, eine wunderbare Möglichkeit, sich auf das Fest einzustimmen. Mit barocker, heiterer und besinnlicher Kammermusik weckten Pädagogen, Schülerinnen und Schüler der Musikschule weihnachtliche Vorfreude.

Lebhaft und harmonisch

Zu Beginn erklangen Intrada und Galliarda von Melchior Franck, eines Komponisten der Wende von der Spätrenaissance zum Frühbarock. Lebhaft und harmonisch gestalteten die Trompeter Wendelin Dauser und Pius Heilmann, Philipp Schuster am Euphonium mit Moritz von Woellwarth und Gebhard Baumann an den Posaunen die leuchtenden Klangfarben des Werks.

Die Triosonate ist eine der wichtigsten und schönsten Gattungen barocker Kammermusik. Gernot Stepper, Querflöte, Ulrich Widdermann, Violine, Roman Guggenberger, Violoncello, und Sunhild Saupe am Cembalo beeindruckten mit der souverän und temperamentvoll musizierten, anmutigen Triosonate G-Dur von Pietro Locatelli. Antonio Vivaldis ursprünglich für zwei Mandolinen komponiertes Concerto G-Dur ist ein kleines Meisterwerk. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Christoph Haußer fesselten die jungen Gitarrenschülerinnen Annika Deis und Annika Erhardt mit dem zarten Andante des zweiten Satzes.

Dem von der Gemeinde gesungenen Lied „Wie soll ich dich empfangen“ von Paul Gerhardt folgte mit Vivaldis Triosonate G-Dur für Blockflöte (Diana Meyer), Querflöte (Gernot Stepper) und Bass (Roman Guggenberger) ein charakteristisches Klangbild barocker Kammermusik mit ausgezeichneten Interpreten. Vivaldi und dem schmerzlich schönen Largo der Sonate A-Dur des Florentiners Francesco Maria Veracini (Widdermann, Guggenberger) setzte Sunhild Saupes virtuoses Cembalospiel graziöse Glanzlichter auf.

Auch das gemeinsam gesungene Kirchenlied „Macht hoch die Tür“ begleiteten die hervorragenden Blechbläser.

Mit Joseph Bodin de Boismortiers funkelnder Quartettsonate g-Moll (Meyer, Stepper, Widdermann, Guggenberger, Saupe) klang die besinnliche Stunde in Sankt Wolfgang aus. Für den langen Beifall dankten die Bläser mit einem Largo von Johann Christian Bach.