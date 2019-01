Musikschul-Einbrecher erbeutet nur geringen Geldbetrag

Der Einbrecher, der in der Nacht zum Mittwoch in die Ellwanger Musikschule eingedrungen ist, hat offenbar gezielt nach Bargeld gesucht. Allerdings hat der Täter lediglich einen geringen Betrag in Höhe von rund 50 Euro erbeutet. Das hat Anselm Grupp, der Pressesprecher der Stadt Ellwangen, auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ mitgeteilt.

Demnach sei dem Einbrecher lediglich die Kaffeekasse der Musikschule in die Hände gefallen. Allerdings hat der Täter bei seiner Suche nach Bargeld nicht weniger als vier Türen beschädigt und einen Notenschrank aufgebrochen. Instrumente seien nicht entwendet worden. Über die Gesamthöhe des angerichteten Sachschadens ist noch nichts bekannt, dafür werde ein Gutachter hinzugezogen, sagte Grupp.