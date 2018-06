Musikkorps der Bundeswehrist virtuos und wandlungsfähig

Das Musikkorps der Bundeswehr bleibt Ellwangen treu. So sind zahlreiche Freunde sinfonischer Blasmusik in der Rundsporthalle in den Genuss eines großartigen Konzerts auf höchstem Niveau gekommen. Mitreißende Spielfreude, Virtuosität und Wandlungsfähigkeit zeichnen das Orchester unter der Leitung von Oberstleutnant Christoph Scheibling aus.

Dem zackigen Auftakt mit Hans Felix Husadels „Marsch der Vereinten Nationen“, einem klassischen Luftwaffenmarsch, folgte mit der 1843 komponierten Ouvertüre „Römischer Karneval“ von Héctor Berlioz ein spritziges Klangfeuerwerk. Im Mittelsatz entfaltete das Englischhorn berührende Zartheit. Den Danzón Nr. 2 des Mexikaners Arturo Márquez interpretierte das Musikkorps brillant. So entfaltete der auf lateinamerikanischer Volksmusik basierende Tanz auch in der Rundsporthalle seinen graziösen, flirrenden Zauber.

Mit Gustav Holsts 1909 komponierten First Suite for Military Band, einem Meilenstein konzertanter Blasmusik, setzten die Musiker mit Bravour und Feingefühl suggestive Akzente, wobei der Kopfsatz der Chaconne im Dialog zwischen düsterer Vorahnung und aufkeimender Hoffnung besonders beeindruckte.

Dass kaum ein anderer Klangkörper schmissige Märsche in derart meisterhafter Spielkultur zu interpretieren weiß, wie der in Siegburg stationierte musikalische Botschafter der Streitkräfte, ist unbestritten. Seine Klasse stellte das Korps nach Abraham Holzmanns Militärmarsch „Blaze Away“ mit einer faszinierenden Collage bekannter Filmmusiken von Michael Giacchino unter Beweis. Mit „Against all Odds“ von Phil Collins folgte ein weiterer musikalischer Hochgenuss. Hauptfeldwebel Andreas Thoma am Altsaxofon, kurzfristig eingesprungen für den erkrankten Tim Schmitz, war ein Erlebnis.

Ein Tribut an das legendäre Rat Pack

Zum krönenden Finale mit einem Tribut an das legendäre Rat Pack um Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis junior wandelte sich das Orchester in eine veritable Bigband mit sattem Sound. Evergreens wie „Fly me to the moon“ und „Everybody loves somebody sometimes“ begeisterten das Publikum, das mit stehendem Beifall für ein unvergessliches Konzert dankte.

Für das Bundeswehr-Sozialwerk überreichte dessen Ehrenvorsitzender Egon Storz Präsidentin Beate Jung einen Scheck über 2850 Euro. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek freute sich über 957 Euro für die Bürgerstiftung. In 20 Jahren hat das Musikkorps rund 103000 Euro für Bundeswehr-Sorgenkinder eingespielt.