Musikalische Vielfalt beim Herbstkonzert des Musikvereins Schrezheim

Ein vielseitiges Konzert hat der Musikverein Schrezheim seinen Zuhörerinnen und Zuhörern in der Sankt-Georg-Halle geboten. Diese haben die Musiker mit wahren Beifallsstürmen bedacht.

Den ersten Teil bestritten die Nachwuchsmusiker, die Blechhölzer. Sie sind ab dem zweiten Ausbildungsjahr bis zum Eintritt in die Jugendkapelle bei Monika Kucher. Mit ihren Beiträgen von einem Cancan über den Marsch „Sousa Spectacular“ zu dem moderneren Stück „Rolling in the deep“ bewiesen sie, dass sie schon sehr viel gelernt hatten. Die Zugabe „He-Jo, spann den Wagen an“ passte wieder ausgezeichnet zum Herbst.

Die Jugendkapelle mit ihrer Dirigentin Stefanie Mai stellte Filmmusiken vor. Den Anfang machte „Tatort Symphonic“, dann ging es weiter mit „Star Wars: The Force Awakens“. Meisterhaft waren nicht nur die Stücke selbst, sondern auch die Einlagen, die die Überleitung zum nächsten Stück bildeten. „Colours of the Wind“ ließ die Gästen mit Pocahontas in der Natur träumen. „The Greatest Showman“ zeigte, dass vor allem die Familie zählt. Als Zugabe gab es „I am a Scat Man“. Dieses Stück riss das Publikum völlig mit, es klatschte begeistert im Takt mit.

Den Abschluss machte die Hauptkapelle unter Leitung von Christine Kraus. Den Auftakt machten der Marsch „Auf nach Brand“ und „The Legend of the Amber Room“. In hoffnungsvoller Musik schwelgen durften die Zuhörer anschließend bei der „Elisabeth Serenade“. Beim „Hornfestival for Band“ beeindruckten die Solisten Britta Heger und David Kirchberger. „Traumreise Griechenland“ war ein Potpourri verschiedener bekannter Stücke um Griechenland. Der Marsch „Im Rosengarten von Sanssouci“ sollte den Abschluss bilden. Allerdings ließ das Publikum die Musiker nicht ohne Zugabe gehen.Dazu holte die Hauptkapelle ihre Jugendkapelle auf die Bühne. Beide Kapellen verabschiedeten sich mit „Shut up and dance“ und „Ein Leben lang“, bei dem sogar gesungen wurde.

Maike und Jana Vaas hatten das Publikum mit vielen Informationen zu den Stücken und lustigen Einlagen durch das Programm der Hauptkapelle geführt. Zu Beginn hatte Vorsitzende Anita Waizmann das Publikum mit einem Gedicht auf den Herbst eingestimmt.