Musikalische, kühle und leidenschaftliche Stadtführungen erleben

Die Tourist-Information Ellwangen bietet demnächst drei Themenstadtführungen an. Für alle sind noch Anmeldung möglich.

Bei der musikalischen Stadtführung mit dem Ellwanger Chor „Intonata“ flanieren die Teilnehmer am Mittwoch, 31. August, mit Stadtführerin Ruth Julius und dem Chor durch die Innenstadt. Dabei erfahren sie Interessantes und Amüsantes aus der Ellwanger Stadtgeschichte. Beginn ist um 18.30 Uhr am Marktplatz. Die Gebühr beträgt neun Euro. Die Führung findet bei jeder Witterung statt.

In den Felsenkeller und zu historischen Wirtshäusern geht es am Mittwoch, 7. September, um 19 Uhr. Dunkel und kühl ist es in den alten Felsenkelleranlagen der Rotochsenbrauerei bei beständigen 8 bis 9 Grad. Die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Anlagen können nun bei einer Führung besichtigt werden. Anschließend geht es mit der Stadtführerin Ruth Julius auf einem Streifzug durch die Altstadt, bei welchen man mehr über Ellwangen und die historischen Wirtshäuser erfährt. Den Abschluss der Führung bildet eine kleine Bierprobe in der Brauereigaststätte Roter Ochsen. Die Gebühr beträgt neun Euro pro Person. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht.

„Leben – Liebe – Leidenschaft“ lautet das Motto der Stadtführung am Samstag, 10. September um 20.30 Uhr. Dabei lassen Schauspieler in gespielten Szenen Altes und Neues auf „anschauliche“ Weise lebendig werden. Die Führung mit Annette Bezler beginnt am Portal der Basilika. Karten kosten 15 Euro pro Person. Infos und Karten für alle Führungen erhalten Interessierte bei der Tourist-Information Ellwangen, Telefon 07961/843 03. Eine Anmeldung ist jeweils erforderlich.