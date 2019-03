Musikalische Impressionen aus Almeria

An der Musikschule Ellwangen hat es einen Meisterkurs mit Professorin Sontraud Speidel gegeben. Speidel leitet das Piano-Podium Karlsruhe, das sich der Förderung junger Nachwuchspianisten widmet. Am Kurs in Ellwangen haben junge Pianistinnen und Pianisten aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland teilgenommen.

Beim Abschlusskonzert spielte Leander Brune, Pianist bei der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg, „Almeria“ von Isaac Albéniz, ein musikalisches Portrait der spanischen Stadt. Die Suite „Iberia“ gilt als eines der anspruchsvollsten Stücke für das Klavier. Shion-Linda Kratzer präsentierte das „Prelude Nummer 1“ des ukrainischen Komponisten Nikolai Kapustin. Kratzers Hände flogen so schnell über die Tasten, dass man ihnen kaum folgen konnte. Das Prelude verbindet Jazz mit klassischer Musik.

Geon il Seo gab Teile aus der Sonate in B-Moll von Sergej Rachmaninoff zum Besten und erntete viel Applaus von den begeisterten Zuschauern. Als letztes durfte Swen Fischer zeigen, was er kann. Gemeinsam mit Pianist und Klavierlehrer Fedele Antonicelli, der den Orchesterpart übernahm, spielte er den ersten Satz des Klavierkonzerts in A-Moll von Edvard Grieg. Ein mitreißendes Stück, das mit viel Beifall belohnt wurde.

Den Meisterkurs hatte Ruben Meliksetian organisiert.