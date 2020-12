Musikalische Frühförderung wird 2021 neu aufgestellt

Die musikalische Früherziehung der Musikschule Ellwangen war in den vergangenen Monaten starken Einschränkungen unterworfen, zeitweilig durch die jeweilige Corona-Verordnung sogar ganz ausgesetzt. Musikschulleiter Moritz von Woellwarth blickt aber hoffnungsvoll ins neue Jahr 2021 und hat hierfür mit dem ganzen Team der musikalischen Frühförderung, Steffi Holzwarth, Renate Gruber und Claudia Knecht-Scholz, den Bereich in der Planung für 2021 neu aufgestellt.

Neben musikalischer Früherziehung und den Musikzwergen wird im neuen Jahr auch die Melchiors Musizierbande starten, deren Beginn im März jäh durch Corona zum Erliegen kam. Neu wird zukünftig die Möglichkeit sein, in wöchentlich 15-Minuten-Einheiten Einzelunterricht in elementarer Musik-Pädagogik zu bekommen. Dies macht es auch unter schwierigen Hygienebedingungen möglich, die ganz jungen Kinder weiterhin musikalisch auszubilden, da Abstände und Trennwände gut eingesetzt werden können. Die sogenannten EMPE-Kurse (elementare Musik-Pädagogik einzeln) sind für drei Altersgruppen: die Vier- bis Fünfjährigen, die Fünf- bis Sechsjährigen und die Sechs- bis Neunjährigen. Sie enthalten in der letzten Phase auch schon sehr konkrete Heranführung an verschiedene Instrumente, die dann in der Folge im Unterricht an der Musikschule erlernt werden können.

Anlässlich der Spendenübergabe betonte Filialdirektor Xaver Franz Weber die wichtige gesellschaftliche Aufgabe der Musikschule. Wenn Kinder und Jugendliche alleine oder gemeinsam musizieren, dann trage dies wesentlich zu deren positiver sozialer Entwicklung bei. Die Musikschule leiste auch wichtige Aufbauarbeit, auf die Musikvereine und verschiedene Musikgruppen und Ensembles angewiesen seien. Die Kreissparkasse unterstütze deshalb gerne bei der Anschaffung von Musikinstrumenten, die für das neue Ausbildungsprogramm dringend benötigt werden. Dass die Lehrerinnen und Lehrer aufgrund der gegebenen Umstände auch per Fernunterricht ausbilden, beeindruckte Weber sehr, und er wünschte den Kindern und Jugendlichen viel Freude beim Musizieren mit den neuen Instrumenten.