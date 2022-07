Musik, Flohmarkt und Theater gibt es beim „Sommer in der Stadt“

Am Mittwoch, 27. Juli, um 20 Uhr findet in der TheaterSenke im Schloss die Premiere von „Eine schöne Bescherung (La cuisine des anges)“ statt, einer Komödie in drei Akten. Drei Sträflinge in Cayenne sind am Heiligen Abend mit dem Ausbessern des Daches der Familie Ducotel (Felix, seine Frau Amelie und Tochter Isabelle) beschäftigt. Da sie sich auch beim Verkauf im Laden nützlich machen, werden sie aus Dankbarkeit zur gemeinsamen Weihnachtsfeier eingeladen. Die Ducotels sind nicht sehr geschäftstüchtig. Von daher sind sie äußerst irritiert, als sich Felix’ Vetter Juste Trochard aus Frankreich ansagt, um an Weihnachten die Bücher zu prüfen, da Felix mit seinem Geld das Geschäft aufgebaut hat. Felix’ Tochter Isabelle jedoch ist erfreut, dass auch Paul, Trochards Neffe, den Onkel begleitet, denn sie liebt ihn und vermutet, dass er ihretwegen die Reise mitgemacht hat. Paul ist nach dem Willen seines Onkels jedoch mit einer reichen Erbin in Le Havre verlobt und will nichts von Isabelle wissen. Trochard benimmt sich der ganzen Familie gegenüber höchst arrogant und feindselig. Es bahnt sich eine Katastrophe an. Die drei Sträflinge können dies nicht mit ansehen und lösen die Probleme auf „ihre Art“.

Weitere Termine sind am 29. und 31. Juli sowie am 5. und 6. August. Veranstalter sind die TheaterMenschen Ellwangen.

Am Donnerstag, 28. Juli, um 20 Uhr gibt es im Lesegarten des Palais Adelmann einen Auftritt von Liedpoet Harald Immig und Sängerin Ute Wolf. Auf dem Programm stehen neue und bekannte lyrische und heitere Songs des Sängers vom Hohenstaufen. Die Konzerte von Harald Immig und Ute Wolf sind ein besonderes Erlebnis und wirken lange nach. Durch den einprägsamen Gesang von Harald Immig und Ute Wolf fühlen sich die Besucher individuell, auf „ihre“ Art angesprochen: ein Wechselspiel von lyrisch-poetischen, humorvoll-heiteren, bisweilen auch recht nachdenklichen Texten, die auf kurzweilige Art das Einerlei und die Sorgen des Alltags vergessen machen.

Kontakt und Reservierung unter www.harald-immig.de oder 07165 / 8677. Karten zu 15 Euro an der Abendkasse. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Vortragssaal des Palais statt.

Am Donnerstag, 28. Juli, um 20 Uhr ist in der großen Stallung im Schloss der 13. Poetry Slam. Poetry Slam ist das seit Jahren beliebteste Kleinkunstformat in Deutschland. Wie gewohnt sind renommierte Szene-Größen aus ganz Deutschland in die Große Stallung geladen, die sich dem literarischen Wettkampf stellen. Es werden weder Vorgaben zu Inhalt und Genre gemacht und so freut man sich auf einen kurzweiligen Abend, an dem sich lustige Geschichten, nachdenkliche Gedichte und gesellschaftskritische Manifeste abwechseln. Das Publikum bildet dabei die Jury und entscheidet darüber, wer den Poetry Slam gewinnt. Interessierte Slammer aus Ellwangen und Umgebung, die auftreten möchten, melden sich bitte beim Jugendzentrum unter juze@ellwangen.de. Moderiert wird der Abend wieder von den bekannten Moderatoren Alexander Willrich und Hanz. Karten zu zehn Euro (Schüler, Azubis, Studierende: fünf Euro gibt es in der Tourist-Information, Telefon 07961 / 84303, tourist@ellwangen.de, in der Ellwanger Stadtbibliothek unter Telefon 07961 / 84355 und bei Reservix.

Am Freitag, 29. Juli, findet um 19.30 Uhr im großen Garten des Palais Adelmann ein Konzert mit Soja B statt. Englische Oldies, spanische Salsa-Rhytmen und schwäbisches Selbstgemachtes begegnen sich, wenn die fünf Spezialisten für handgemachte Musik auf der Bühne loslegen. Zum wiederholten Male gastiert die Band um Juan Carlos (Chile) und Ode (aus der Pfarrgass) in Ellwangen, und es verspricht abermals einmal ein abwechslungsreicher Abend zu werden, bei dem Virtuosität auf Spielfreude trifft. Eintritt: neun Euro (ermäßigt sieben Euro).

Am Freitag, 29. Juli, um 19.30 Uhr gibt es in Ellwangen-Dettenroden bei Thomers einen Benefiz-Liederabend mit Acoustic Groove. Die Band präsentiert ihre Songs unplugged, das heißt, es kommen ausschließlich akustische Instrumente, ergänzt durch einen E-Bass zum Einsatz. Der unverwechselbare Sound von Acoustic Groove, der vor allem durch den markanten dreistimmigen Gesang geprägt ist, zeigt stets aufs Neue, dass gute Musik auch ohne großen technischen Aufwand auskommen kann. Das Repertoire umfasst neben Klassikern von Eric Clapton, Eagles, Beatles, Pink Floyd, Crosby, Stills & Nash, The Police und Neil Young auch Songs von Jack Johnson, Toto, Peter Gabriel, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Joni Mitchell und Jethro Tull. Die drei Musiker legen dabei besonderen Wert darauf, die Songs auf ihre eigene akustische Art und Weise zu interpretieren. Durch die außergewöhnliche Instrumentierung von akustischen Gitarren, Bass, Mandoline, Bluesharp und Percussions, ergänzt durch einen perfekt arrangierten dreistimmigen Gesang hat die Band über die Jahre ihren ganz eigenen akustischen Sound entwickelt.

Am Samstag, 30. Juli, gibt es von 9 bis 16 Uhr im Juze im Mühlgraben einen Benefiz-Flohmarkt. Ob Antikes oder Kleidung, Spielsachen oder Kunst und Krempel, von zierlich manierlich bis praktisch haptisch, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Eine breite Vielfalt an schönen Waren und Wertstoffen aus Dachböden, Kellern und Gärten suchen neue Besitzer für ihr zweites Leben. Alle Einnahmen werden an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und Erfrischungsgetränken gesorgt.