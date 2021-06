Museum ab sofort wieder ohne Testpflicht geöffnet

Seit dem 9. Juni ist das Alamannenmuseum zum größten Teil wieder ohne die zuletzt geltende Testpflicht zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Auch der Museumsshop ist ohne Testpflicht geöffnet, nur in der Cafeteria besteht die Testpflicht weiter. Für den Museumsbesuch gelten folgende Regeln: Eine Anmeldung ist nicht mehr nötig.Sobald die Corona-Inzidenz nach amtlicher Feststellung auf unter 35 absinkt, was sich Moment bereits abzeichnet, ist die Außengastronomie im Museumshof auch wieder ohne Testpflicht geöffnet. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt wie bisher über ein Formular an der Museumskasse und seit Kurzem auch über die Luca-App (siehe den QR-Code für das Smartphone an der Museumstür). Die nächstgelegene Testmöglichkeit ist in der Stadthalle in der Haller Straße 7 gleich neben dem Alamannenmuseum. Mehr dazu hier: www.ellwangen.de/museumohnetestpflicht