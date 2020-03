Mountainbike-Action beim Castle-Downhill in Bühlertann

Am Sonntag, 19. April, findet der achte Mountainbike-Castle-Downhill in Bühlertann statt.

Neue Hindernisse und Sprünge sowie das bekannte Road-Gap, ein sechs Meter langer Sprung über die Straße, sorgen bei dem Wettbewerb für Action. Das Event erfreut sich laut dem Veranstalter einer wachsenden Beliebtheit. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind viele Anmeldungen von Einsteigern und Könnern eingegangen. In vier Klassen werden Mountainbiker aus ganz Deutschland an den Start gehen. Die Trainingsläufe beginnen am Sonntag bereits um 8 Uhr. Die Finalläufe beginnen ab 13.30 Uhr. Im Rahmen dieses Downhill-Rennens bietet der Motorsportverein Bühlertann in diesem Jahr auch wieder ein Programm für jugendliche Neueinsteiger und solche Fahrer, die einfach mal in den MTB-Sport rein schnuppern wollen. Der MTB Actionday am Vortag des Downhill-Rennens richtet sich ausdrücklich an Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren. Sie können beim A-Day in den Mountainbike-Sport reinschnuppern und unter der Betreuung der Abteilungsleiter des Vereins einen Nachmittag auf dem Mountainbike verbringen. Eine Anmeldung unter www.msv-buehlertann.de ist hierfür zwingend notwendig. Foto: MSV Bühlertann