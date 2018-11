Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer zugezogen, der am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der B 290 auf der Höhe der BAG-Tankstelle gestürzt ist. Laut dem Polizeipräsidium war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Zur Ursache war noch keine Auskunft möglich. Der Verkehr staute sich vor der Unfallstelle, doch hätten sich die Behinderungen in Grenzen gehalten, so die Polizei.