Am Sonntag um kurz nach 15.45 Uhr befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 2669 von Bibersfeld in Richtung Wielandsweiler. Im Bereich der kurvenreichen Strecke, kurz nach der Abzweigung Luckenbacher See überholte der 39-Jährige zwei vorausfahrende Autos. Beim Wiedereinscheren kam er im Bereich einer Rechtskurve, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, in der unmittelbar folgenden Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine steilabfallende Böschung zum Waldrand hinab. Am Waldrand prallte das Motorrad frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei diesem Unfall schwer verletzt. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.