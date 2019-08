Motorradclub Wild Tigers feiert 25. Geburtstag mit einer Rocknacht

Die Rocknacht in Elberschwenden am Freitag, 23. August, mit Axxis und AC/IC (A Tribute to AC/DC) beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Sie kostet Eintritt. Eintrittsfrei hingegen ist der Gig am Samstag, 24. August, mit Amplified, Messenger und DJ Hotte. Tickets für die Rocknacht gibt es in der Avia-Tankstelle in Ellwangen, bei den Tourist-Infos in Ellwangen und Aalen, an allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, an der Abendkasse und im Internet unter www.reservix.de.