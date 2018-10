Motorrad erfasst Fußgänger: Vier Verletzte

Beim Überholen im Stau hat am Dienstagabend in Gaildorf ein 62 Jahre alter Motorradfahrer an einem Fußgängerüberweg zwei Frauen erfasst und leicht verletzt. Er selbst und seine Sozia wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Biker war bei stockendem Feierabendverkehr in beide Fahrtrichtungen auf der Schillerstraße unterwegs und dabei eine Fahrzeugschlange überholt. An einem Fußgängerüberweg erkannte er zwei 33 Jahre alte Frauen zu spät, welchen diesen überqueren wollten. Trotz einer Vollbremsung konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste beide Frauen.

Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer und seine 63 Jahre alte Sozia schwere Verletzungen zu. Die 63-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber und der Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Fußgängerinnen wurden leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ebenfalls zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht ewrden.

An dem Motorrad war ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. Bei dem Verkehrsunfall waren drei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Polizeistreifen im Einsatz.