Ein Lastwagen hat auf der B30 am Donnerstag Ladung verloren, was für erhebliche Verkehrsbehinderung gesorgt hat. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr bei der Anschlussstelle Achstetten in Fahrtrichtung Ulm, weil tonnenschwere Ladung unzureichend gesichert war.

Wie das Polizeipräsidium weiter mitteilt, velor der 35-Jährige noch auf dem Zubringer in einer Rechtskurve die Ladung. Eisenteilen flogen quer über die Fahrbahn.