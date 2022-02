Mord an Kleinkind: Ellwanger Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Der Tod des zweijährigen Jungen aus Bopfingen wird jetzt das Landgericht in Ellwangen beschäftigen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Lebensgefährten der Mutter, einen 33 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Ansbach, Anklage wegen Mordes und Misshandlung von Schutzbefohlenen erhoben.

Darüber hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer kurzen Pressemitteilung informiert. In diesem Zuge wurde weitere schlimme Details zur Tat genannt. Das Kind erlebte ganz offenbar ein über mehrere Wochen gehendes Martyrium.

Der Angeschuldigte steht demnach im dringenden Verdacht, zwischen Anfang September und dem 21. Oktober des vergangenen Jahres in Bopfingen einem knapp zweijährigen Jungen eine Vielzahl multipler Verletzungen – unter anderem durch stumpfe Gewalt gegen sämtliche Körperteile – sowie Bisswunden zugefügt zu haben.

Grausame Details

Außerdem soll der Mann ein bis zwei Tage vor dem 21. Oktober dem Kleinkind einen heftigen Tritt in den Bauch versetzt haben, was den Abriss einer Darmschlinge, das Aufreißen des Bauchfells mit inneren Blutungen und letztlich den Tod des Kindes zur Folge gehabt haben soll.

Der Angeschuldigte führte mit der Mutter des Kindes eine Beziehung, er betreute das Opfer regelmäßig, schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung. Die Behörde geht von den Mordmerkmalen „grausam und sonst niedrigerer Beweggründe“ aus. Der Angeschuldigte habe dem Kind, das erst am Abend des 21. Oktober das Bewusstsein verlor, durch den mutmaßlich tödlichen Tritt und die weiteren Misshandlungen „unverhältnismäßig starke Schmerzen und Qualen zugefügt“.

Des Weiteren geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Angeschuldigte so handelte, weil ihn das Opfer an den von ihm verhassten leiblichen Vater des Kindes erinnerte und er seinen Hass auf den Jungen projizierte.

Der Mann, der sich seit seiner Festnahme am 22. Oktober in Untersuchungshaft befindet, macht bislang von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Im Falle einer der Anklage folgenden Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.