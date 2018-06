Alleinbeteiligt ist ein 17-jähriger Moped-Lenker am Montagnachmittag gegen 13 Uhr im Kurvenbereich in Hirlbach gestürtz und noch einige Meter auf dem Asphalt entlang gerutscht. Er zog sich hierbei Verletzungen zu und wurde zur ärztlichen Versorgung in die Virngrundklinik eingeliefert.