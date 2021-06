„Moondogs“ gehen im Ellwanger Schloss „Durch das Getümmel“

Im Südwesten sinkt die Inzidenz. Das Land atmet auf, Öffnungsschritte stehen an. Wir zeigen, wo welche Lockerungen umgesetzt sind und wo sie demnächst anstehen.

Folgende Punkte sind für die Öffnungsstrategie maßgeblich relevant:

Die Öffnungen in Baden-Württemberg orientieren sich an der 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Landkreis. Dabei gibt es fünf Lockerungsstufen: U165, U150, U100, U50 und U35. Die Regeln werden immer dann strenger, wenn die Inzidenz drei Werktage in Folge einen Schwellenwert überschreitet.