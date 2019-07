Von Barbara Sohler

Zum Fest der Feste reisen alljährlich Ende Juli Hunderte ehemaliger Ravensburger in die Heimat. Doch wo kommt der Rutenfest-Fan am blau-weißen Wochenende unter, wenn er nicht privat Unterschlupf findet? Barbara Sohler hat sich für die „Schwäbische Zeitung“ auf dem Wohnmobilstellplatz in der Mühlbruckstraße unter den Campern umgesehen.

Direkt nebenan feiert eine Horde ehemaliger Landsknechte ein Jubiläumsfest. Ganze Familien haben es sich auf Picknickdecken bequem gemacht, unzählige junge Menschen tanzen zu festivaltauglichen Beats ...