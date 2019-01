Modelleisenbahnbörse lockt wieder mehr Besucher an

Über mehr Händler und mehr Besucher als sonst konnten sich die Modelleisenbahnfreunde Ellwangen am Samstag bei der 38. Modellbahnbörse in der Sankt-Georg-Halle in Schrezheim freuen. Im Angebot waren vor allem Modellbahnen verschiedener Spurweite, Modellbahnzubehör und maßstabsgetreue Modellautos wie beispielsweise Feuerwehrautos, Rettungswagen, Lastwagen, Pkws und Busse, aber auch Flugzeuge und Helikopter.

Wiederum hat sich gezeigt, dass der größte Teil der Modelleisenbahnliebhaber männlich und über 60 Jahre alt ist. Doch so mancher Großvater hatte erfreulicherweise auch einen Enkel mit dabei. Aber auch Väter mit ihren Söhnen waren unter den zahlreichen Besuchern zu sehen. Das reichhaltige Sortiment an Neu- und Gebrauchtware deckte die ganze Palette von Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven über Personen- und Güterwaggons und Bausätze für Bahnhöfe, Kirchen und Häuser bis hin zu Schienenmaterial, Weichen, Stellwerken, Brücken, Trafos und Fachliteratur ab.

Der Vorsitzende der Modelleisenbahnfreunde Ellwangen, Thomas Burkert, zeigte sich zufrieden mit dem Besuch der Modellbahnbörse, die dieses Mal aus Platzgründen keine Modellbahnanlage präsentierte. Der 1986 gegründete Verein zählt rund 25 Mitglieder. Eine Jugendgruppe gibt es nicht mehr.