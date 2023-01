Die Modellbahnfreunde Ellwangen veranstalten am Samstag, 21.Januar, ihre 42. Modellbahnbörse, die zwischen 10 und 16 Uhr in der St.-Georg-Halle in Schrezheim stattfindet. Angeboten werden vor allem Modellbahnen, Zubehör und maßstabsgetreue Modellautos.

Die Anfahrt ist ausgeschildert. Laut Verein stehen genügend kostenlose Parkplätze vor der Halle zur Verfügung. Auch der Ellwanger Stadtbus fährt direkt zur Halle.