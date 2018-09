Modegeschäft Malaika schließt

In der Innenstadt macht wieder ein Laden dicht. Am verkaufsoffenen Sonntag, 16. September, hat das Modegeschäft Malaika the Angels in der Adelbergergasse 3 zum letzten Mal geöffnet. Seit sechs Jahren verkauft das Malaika the Angels Kleidung, Schmuck und Schuhe. Grund für die Geschäftsaufgabe ist laut Ladeninhaber Naeem Cheema, dass das Geschäft immer schlechter laufe. Es kämen immer weniger Kunden. Es sei schwierig, in Ellwangen einen Laden zu halten, so Cheema. Hinzu komme, dass sich das Malaika the Angels nicht direkt im Stadtzentrum befinde. Auch in der Online-Konkurrenz sieht der Geschäftsinhaber ein Problem. Es sei heutzutage günstiger und bequemer, im Internet einzukaufen. Der Mietvertrag läuft noch bis Ende September.