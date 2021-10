Mobiles Impfteam kommt nach Ellwangen

Landesweit steigen die Covid-19-Infektionen. Auch das Gesundheitsamt des Ostalbkreises verzeichnet ein kontinuierliches Anwachsen der Coronafälle. Deshalb kommt ein mobiles Impfteam an mehreren Tagen im November und Dezember ins Palais Adelmann.

Am Mittwoch waren 742 Menschen mit Corona infiziert und befanden sich in Quarantäne. Davon liegen 32 Personen in den drei Kliniken des Ostalbkreises. Neun von diesen Patienten mussten intensiv betreut und teilweise invasiv beatmet werden. Landrat Joachim Bläse appelliert deshalb ein weiteres Mal an alle bislang noch nicht Geimpften, sich gegen Corona immunisieren zu lassen. Gleichzeitig erinnert er alle vollständig geimpften Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre daran, sich gemäß der STIKO-Empfehlung sechs Monate nach ihrer Zweitimpfung eine Auffrischungsimpfung beim Hausarzt geben zu lassen. In Baden-Württemberg können sich über die STIKO-Empfehlung hinaus auch alle über 60-jährigen ihren Impfschutz auffrischen lassen. Sollte die Nachfrage von den niedergelassenen Arztpraxen nicht allein bewältigt werden können, wollen Kreis und Kommunen wieder Impfaktionen vor Ort in den Kommunen anbieten. Dazu gehören regelmäßige Pop-up-Aktionen des mobilen Impfteams aus dem Diakoneo Diak Schwäbisch Hall, wo man ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft werden kann.

Eine Terminvereinbarung für das mobile Impfteam ist nicht erforderlich. Wer sich bei seinem Hausarzt impfen lassen will, muss hingegen einen Termin mit der jeweiligen Praxis vereinbaren.