Mobiles Impfen für Senioren: So funktioniert es in Ellwangen

Um älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ab 80 Jahren ein wohnortnahes Impfangebot machen zu können, bietet die Stadt Ellwangen mit dem Ostalbkreis in Kürze Impfungen durch ein mobiles Impfteam an. Diese finden in der Rundsporthalle statt. Alle betroffenen Personen aus Ellwangen wurden deshalb in den vergangenen Tagen angeschrieben und informiert. Nach dem aktuellen Stand wird mit dem mRNA-Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer geimpft.

Die Möglichkeit zur Impfung besteht voraussichtlich ab Mittwoch, 31. März. Die zweite Impfung erfolgt sechs Wochen später. Da die Seniorinnen und Senioren bei der Anmeldung möglicherweise Unterstützung benötigen, bittet die Verwaltung Angehörige und Freunde um Mithilfe.

Die Stadtverwaltung hat ein Einsatzteam zusammengestellt, das alle aus Ellwangen stammenden impfwilligen Bürger und Bürgerinnen registriert und Impftermine festlegt. Die Anmeldung und Registrierung ist ab Donnerstag, 18. März, möglich und muss bis spätestens Dienstag, 23. März, erfolgt sein. Die Verteilung der Impftermine erfolgt nach dem Eingangsdatum.

Kontakte

Die erforderlichen Daten können in Papierform oder per E-Mail an impfen@ellwangen.de übermittelt werden. Ein entsprechendes Formular wurde verschickt.

Eine Registrierung kann auch telefonisch über erfolgen – und zwar unter 07961 / 84-180, 07961 / 84-181, 07961 / 84-182 und 07961 / 84-183.

Anmeldezeiten

Die Anmeldung ist nur zu folgenden Zeiten möglich: Donnerstag, 18. März, 8 bis 18 Uhr, Freitag, 19. März, 8 bis 18 Uhr, Samstag, 20. März, 8 bis 12 Uhr, Montag, 22. März, 8 bis 18 Uhr und Dienstag, 23. März, 8 bis 18 Uhr.

Erforderliche Daten

Folgende Angaben sind für die Registrierung erforderlich: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und gegebenenfalls Kontaktdaten einer Betreuungsperson.

Nach Erhalt der Rückmeldungen wird die genaue Anzahl der impfbereiten Personen an das Landratsamt weitergeleitet. Die Impftermine werden dann von der Stadt Ellwangen festgelegt und mitgeteilt.