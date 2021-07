Mobile Impfteams kommen nach Ellwangen

Das Landratsamt und die Stadt Ellwangen organisieren in Zusammenarbeit mit dem Kreisimpfzentrum (KIZ) Ostalbkreis kurzfristig Impftermine bei Kaufland, Gartentreff Lutz und im Goldrainviertel in Ellwangen. Ziel ist dabei, möglichst vielen Impfwilligen ein unkompliziertes und kostenfreies Impfangebot machen zu können.

Verimpft wird der Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal verabreicht werden muss. So haben die Interessenten die Möglichkeit, bereits zwei Wochen nach der Impfung einen weitgehenden Schutz vor einer Corona-Erkrankung zu bekommen, der auch weitgehend vor den momentan herrschenden Virus-Varianten schützt.

In Ellwangen gibt es das Angebot der sogenannten Pop-up-Impfungen am Dienstag, 20. Juli, von 13 bis 19 Uhr, im Bereich der ehemaligen KSK-Niederlassung in der Dalkinger Straße 54, am Mittwoch, 21. Juli, von 13 bis 19 Uhr beim Gartentreff Lutz, Haller Straße 71, sowie am Donnerstag, 22. Juli, von 13 bis 19 Uhr, beim Kaufland in Ellwangen-Neunheim. Mobile Impfteams des KIZ (Malteser Hilfsdienst und Deutsches Rotes Kreuz Aalen) führen die kostenlosen Impfungen durch. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Mitzubringen sind lediglich ein Personalausweis und, so vorhanden, ein Impfpass.

Oberbürgermeister Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, „dieses unkomplizierte und kostenfreie Angebot anzunehmen, denn nur durch konsequentes Impfen können wir die Corona-Pandemie besiegen und wieder zu einem normalen Leben zuückkehren“, so OB Dambacher.