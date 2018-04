Mixmarkt, Park und mehr Busse

Unter dem Motto „Schule trifft Rathaus“ sind 39 Schülerinnen und Schüler des Hariolf-Gymnasiums mit Lehrer Ulas Incedal ins Rathaus gekommen, um mit Oberbürgermeister Karl Hilsenbek ins Gespräch zu kommen und etwas über Kommunalpolitik zu lernen.

„Für die Schüler eine tolle Gelegenheit, Politik vor Ort zu erfahren“, sagt Charlotte Meyer zu Bexten von der Landeszentrale für politische Bildung. Zusammen mit ihren Kollegen Nico Oesterwind und Adrian Schilde managte sie die Veranstaltung. Dabei ging es auch darum, welche Auswirkungen kommunalpolitische Entscheidungen auf das Alltagsleben haben.

Die Schüler wollen aber auch selbst gestalten. Fleißig wurden Ideen gesammelt. Daniel zum Beispiel möchte einen Mixmarkt für russische Lebensmittel an Land zu ziehen. „Den gibt’s doch schon in Ellwangen“, verwies der OB auf den Laden „Olga“ im Goldrain. Neue Läden müssten auch existieren können: „Man muss was verdienen.“ Weshalb Hilsenbek an die jungen Leute appellierte, nicht im Internet, sondern im Ladengeschäft einzukaufen.

Felix schlug vor, in Ellwangen einen Park anzulegen, „damit die Stadt ein bisschen grüner wird“. „Sehr gute Idee, die haben wir auch“, antwortete der OB mit Blick auf die Landesgartenschau.

Feste für Jugendliche will Matthias. „Die Idee ist nicht neu“, verwies der Oberbürgermeister auf den Jugendgemeinderat und auf das Jugendzentrum. Luca und seiner Gruppe waren Einkaufsmöglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene eine Herzensangelegenheit. „Schaut euch in Ellwangen richtig um!“, empfahl Hilsenbek: „Bei uns gibt es fast alles.“

Kritisiert wurde auch, dass es für Jugendliche ohne Führerschein und ohne Fahrdienst der Eltern nicht so einfach sei, am Samstagnachmittag zum Einkaufen ins Kaufland zu kommen. Damit sollte sich der Gemeinderat befassen, pflichtete Hilsenbek bei.

Hilsenbek nutzte auch die Gelegenheit, sich selbst, seine Schulzeit an der Rotenbacher Schule und an der Eugen-Bolz-Realschule sowie seinen beruflichen Werdegang vorzustellen. Der gebürtige Ellwanger ist seit 15 Jahren OB in seiner Heimatstadt und beantwortete auch persönliche Fragen wie nach seinen Fernsehgewohnheiten („sportliche Highlights und Nachrichten“) und nach Sport (34 Marathonläufe und 90 Halbmarathons). „Für mich ist der Sport ein Ausgleich“, sagte er und verriet, dass er täglich von 6 bis 7 Uhr laufe.