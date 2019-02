Mittwochsmarkt am Nachmittag

Die Stadt will den Wochenmarkt am Mittwoch attraktiver machen und hat deshalb mit den Marktbeschickern vereinbart, in probeweise für zwei Monate auf den Nachmittag zu legen. Vorerst nur vom 13. März und dem 15. Mai bauen die Markthändler ihre Stände von 16 bis 19 Uhr auf. OB Karl Hilsenbek erhofft sich davon eine bessere Frequenz. Dafür soll auch ein Rahmenprogramm sorgen, um das sich die Stadt kümmern will, gab er im Gemeinderat bekannt. Der Bauernmarkt am Freitag ist schon nachmittags, allerdings deutlich früher von 12.30 bis 17 Uhr. Ein Markt am späten Nachmittag wäre also eine ganz neue Variante.