Mitten im Schwarzstorchrevier: Neuer Konflikt wegen Windparks bahnt sich an

Bezüglich des geplanten Windparks im „Schönbronner Holz“ östlich von Bühlerzell bahnt sich offenbar ein neuer Konflikt zwischen Naturschützern und den Antragstellern an. Das zumindest hat das Umweltzentrum Kreis Schwäbisch Hall (UZ) in einer Pressemitteilung verkündet.

Der Windpark „Schönbronner Holz“ mit vier geplanten Windräder liegt in einem Bereich, der vor allem vom Schwarzstorch massiv als Nahrungsfläche genutzt wird. Dies zeigten sowohl eine große Zahl von Einzelbeobachtung von Naturschützern und Anwohnern als auch ein im Rahmen des Flächennutzungsplanes erstellten Gutachtens, schreibt das UZ.

Von den Investoren werde diese Datenlage laut UZ aber nicht akzeptiert – ZEAG Energie (eine Tochtergesellschaft der EnBW AG) und Bürgerenergie Bühlerzell GmbH & Co. KG strebten eine Plangenehmigung an und hätten dazu die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) mit einem erneuten Gutachten beantragt.

Planungen stoßen auf völliges Unverständnis

Das kreisweite Umweltzentrum in Schwäbisch Hall, das von nahezu von alle staatlich anerkannten Naturschutzvereine im Land beauftragt ist, unter anderem zu solchen Verfahren Stellung zu nehmen, ist über diese Entwicklung zumindest stark irritiert: „Wir verstehen nicht, dass angesichts einer solch zwingenden Datenlage jemand überhaupt auf die Idee kommen kann, einen Windpark mitten in ein solches Schwarzstorchrevier hineinzuplanen“, wird Martin Zorzi, Geschäftsstellenleiter des Umweltzentrums, in der Mitteilung zitiert.

In einem kürzlich erfolgten im Haller Landratsamt erfolgten Scopingtermin - hierbei soll der Untersuchungsumfang für die UVP festgelegt werden – hat Zorzi deswegen seine grundlegenden Zweifel an der Umweltverträglichkeit des Vorhabens dargelegt.

Nach Kenntnis der Naturschützer werden die gesamten unmittelbar um den Windpark liegenden Bachtäler sehr oft von mehreren Schwarzstörchen als Nahrungsrevier genutzt. Von dort flögen die Tiere zu ihren nahe gelegenen Brutplätzen. Durch den Windpark und dessen Scheuchwirkung entstünde laut Umweltzentrum „eine deutliche Schädigung des Lebensraumes“, heißt es – im Extremfall könnten dadurch Brutplätze aufgegeben werden oder Tiere zu Schaden kommen.

Erste Sichtungen bereits vor mehr als 20 Jahren

Angesichts der Tatsache, dass in diesem abgelegenen Waldgebiet zwischen Kocher, Bühler und Blinder Rot schon vor mehr als 20 Jahren junge Schwarzstörche beobachtet wurden und es sich somit um ein sehr tradiertes Vorkommen im Land handelt, sei dort in den Augen der Naturschützer ein Windpark nicht hinnehmbar.

Zudem seien in der weiteren Umgebung schon jetzt derart reichlich Windräder errichtet worden, dass das Maß für Natur und Landschaft sei hier voll sei und die dortige Region ihr Soll für die Energiewende mit Sicherheit erfüllt habe.

Bedenklich stimmt das Umweltzentrum, dass es sich bei den dortigen Investoren um die gleichen handelt wie in Braunsbach-Orlach, wo diese nicht einmal die Gerichtsbeschlüsse zugunsten des Naturschutzes akzeptieren.

Sorgen macht den Naturschützern schließlich, dass möglicherweise durch die häufige Anwesenheit von Beobachtern so viel Unruhe im Bereich des Windparkstandortes entsteht, dass die sehr scheuen Schwarzstörche das Gebiet schon jetzt meiden oder sich derart unauffindbar zurückziehen, dass man später zwangsläufig jenes Untersuchungsergebnis erhalte, das für die Realisierung des Windparks erwünscht sei. Man habe deswegen im Scopingtermin entsprechende Vorsicht angemahnt.