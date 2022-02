Mittelhofschule jetzt „Schule ohne Rassismus“

Die Schülervertretung (SMV) der Mittelhofschule Ellwangen hat sich unter Leitung von Projektinitiator Alexander Baumann in den vergangenen Monaten der Aufgabe gewidmet, aktiv gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und für Sozialcourage einzutreten. Dieses Engagement ist nun gewürdigt worden.

Die Schildübergabe „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ fand ihren Höhepunkt im Anschluss an einen Unterrichtsbesuch von Jürgen Schäfer, dem Integrationsbeauftragten der Stadt Ellwangen und zugleich Paten der Mittelhofschule. Er gab den Schülerinnen und Schülern hochinteressante Einblicke in das Ausländerrecht und die Herausforderung Integration.

„In Ellwangen sind derzeit 2660 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger aus insgesamt 94 Nationen zu Hause. Ellwangen ist und bleibt somit eine bunte Stadt“, so Schäfer. „Die Mittelhofschule hat sich offiziell gegen Rassismus und für ein couragiertes Handeln ausgesprochen. Die Schülerinnen und Schüler der Mittelhofschule haben sich diese Auszeichnung durch ihr beeindruckendes und gesellschaftliches Engagement verdient. Schon lange vermitteln die Lehrerinnen und Lehrer der Mittelhofschule ihren Schülerinnen und Schülern, wie wichtig der verantwortungsbewusste Umgang miteinander ist.“

Um eine solche Courage-Schule zu werden, benötigten die Initiatoren mindestens 70 Prozent an Unterschriften aller Mitschüler, Lehrer und Mitarbeiter der Schule. Mit ihrer Unterschrift hatten sie sich verpflichtet, Diskriminierung, insbesondere Rassismus, zu überwinden, sich mit diesem Problem offen auseinanderzusetzen und durch Projekte, Aktionen und Aktivitäten auch öffentlich dafür einzutreten.

„Rassismus ist heutzutage leider noch immer ein Alltagsproblem. Dieses Schild alleine darf kein Preis und keine Auszeichnung sein. Es soll uns eher täglich daran erinnern, dass wir daran arbeiten müssen, bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt einzustehen. Wir wollen Verantwortung für das Klima an unserer Schule übernehmen“, so Projektinitiator Alexander Baumann im Anschluss an die Schildübergabe.