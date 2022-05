Mittelhofschüler beim Welttag des Buches

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a haben gemeinsam mit ihrer Lehrerin Frau Schneider einen Vormittag in der Buchhandlung Rupprecht verbracht. Anlässlich des Welttag des Buches bekamen sie eine Führung in der Buchhandlung, lernten den Entstehungsprozess eines Buches kennen, lösten Rätsel und durften sich umschauen. Die Kinder waren erstaunt, wie weit der Weg ist vom Schreiben eines Buches bis zur Erscheinung und vor allem, dass der Autor nur so wenig daran verdient. Am Ende bekam jeder noch das Buch „Ich schenk dir eine Geschichte – Iva, Samo und der geheime Hexensee“ von Bettina Obrecht geschenkt. Alle Schülerinnen und Schüler waren sich einig, dass es ein sehr interessanter Ausflug war.