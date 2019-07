Mittelhofschüler belegt Platz zwei

Mehr als 80 Schülerinnen und Schüler der Mittelhofschule Ellwangen haben zum zweiten Mal am europaweiten Englischwettbewerb „The Big Challenge“ teilgenommen. Ein ganz besonders tolles Ergebnis erzielte dabei Benedikt Bruch (9 a): mit herausragenden 279,50 von 350 Punkten war er nicht nur der beste Neuntklässler der Schule, sondern zugleich auf Platz zwei aller teilnehmenden Neuntklässler in ganz Baden-Württemberg. Er konnte seine Leistung aus dem Vorjahr (dritter Platz in Baden-Württemberg) also nicht nur bestätigen, sondern sich sogar noch verbessern.

Bei dem Englischwettbewerb haben alle Teilnehmer der 5. bis 9. Klasse ihre Sprachkompetenz in verschiedenen Testfragen unter Beweis gestellt und erhielten daraufhin verschiedenste Sachpreise sowie ein Zertifikat. Die Jahrgangsstufenbesten der Mittelhofschule Ellwangen wurden außerdem von der Schulleitung geehrt.