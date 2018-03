Mitte April ist das Dach drauf

Das Wellenbad bekommt einen Anbau und allmählich werden die Dimensionen deutlich. Vorne ragen die Betonwände in den Himmel, hinten gucken noch die Armierungseisen aus dem Beton. Im April kommt das Dach drauf.

375 Quadratmeter groß wird der Anbau. Gerade richtig, um Rutschen für die Jungen und ein Bewegungsbad für die Älteren unterzubringen. Und weil die einen juchzen und die anderen vermutlich lieber ihre Ruhe haben möchten, werden beide Bereiche mit einer dicken Schallschutzwand voneinander getrennt und der Rutschenbereich bekommt Schallschutzsegel.

Allmählich lässt sich erahnen, wie alles später einmal aussehen wird. Die Betonwände stehen schon. Im Bereich der Rutschen müssen noch die Treppen betoniert werden. Und am Außenbecken die Beckenränder. Alle Wände, die nicht betoniert sind, sind aus Glas. Das sind viele.

Dicke Dämmung und viel Glas

Hell und freundlich soll der Anbau sein, das bringt im Winter Wärme und spart Energie, im Sommer braucht es dafür eine Beschattung. Überhaupt Energie: Damit so wenig wie möglich verloren geht, wird einiges investiert. Die Außenwände sind 20 Zentimeter dick gedämmt, das Außenbecken wird künftig nachts abgedeckt. Immerhin ist das Wasser 32 Grad warm und von dieser Wärme soll so wenig wie möglich verloren gehen.

32 Grad sind genau richtig, um sich zu entspannen. Dafür werden Liegen und Bänke ins Becken eingebaut, mit Sprudlern für die Massage zwischendurch. Zu sehen ist davon noch nichts. Zuerst müssen die ganzen Zu- und Abflüsse verlegt werden. Auch die Filter und Kessel fehlen noch. Sie sind so groß, dass sie geliefert werden müssen, bevor das Dach auf den Anbau kommt. Das soll Mitte April fertig sein. Dank der neuen Filter müssen künftig weniger Chemikalien eingesetzt werden, um das Wasser sauber zu halten, sagt Volker Engelhardt, Technischer Prokurist der Bädergesellschaft. Das spart Geld, ebenso wie die LED-Leuchten für die Unterwasserbeleuchtung. Zu den neuen Attraktionen des Wellenbads gehören neben dem mit 175 Quadratmeter Wasserfläche großen Außenbecken auch das Bewegungsbecken und die Rutschen. Damit soll das Bad für Familien noch attraktiver werden, quasi Generationen übergreifend. Während die Kleinen im Rutschenraum Spaß haben, können die Älteren sich im Bewegungsbad ausruhen und sich von den Düsen und der Schwalldusche massieren lassen. So ein Angebot hat es bisher im Wellenbad nicht gegeben. Engelhardt ist überzeugt, dass es gut angenommen wird. Die Rheumagruppe hat ihr Interesse schon angemeldet, auch andere Wassergymnastikgruppen sind willkommen, nachmittags soll das Bewegungsbad allen offen stehen.

Noch etwas Fantasie braucht man, um sich den Übergang zwischen Anbau und Wellenbad vorzustellen. Er wird samt Dach komplett verglast und mit Liegen ausgestattet.

Bädergesellschaft investiert4,7 Millionen Euro

Es geht aber nicht nur um neue Angebote. Auch die Sicherheit spielt eine große Rolle. In Bewegungsbad und Außenbecken wird ein Kamerasystem installiert, das Alarm schlägt, wenn sich ein Körper 15 Sekunden nicht bewegt. Dieses System wird in der Sommerpause auch im Wellenbad nachgerüstet.

Alles in allem lässt sich die Bädergesellschaft den Anbau 4,2 Millionen Euro kosten, dazu kommen 300 000 Euro für die Erweiterung der Gastronomie und weitere 200 000 Euro für das Kamerasystem. Anders geht’s auch nicht, wenn das Bad attraktiv bleiben soll, sagt Engelhardt. Die Erfahrung gibt ihm recht. Seit immer wieder in die Attraktivierung investiert wird, steigen die Besucherzahlen. Die sind zwar jetzt während des Umbaus zurückgegangen, aber weniger als befürchtet. Eigentlich, findet Engelhardt, eignet sich das Wellenbad doch gut für einen Ganztagesausflug. Die ganz Kleinen können im Familienbereich plantschen, die Größeren in den Wellen toben und die Rutschen stürmen, die Älteren im warmen Wasser entspannen. Zwischendrin können sie sich vom Snack bis zum Mittagessen in der Gastronomie versorgen und den Tag auf den Kegelbahnen ausklingen lassen.

Eröffnet wird der Anbau nach der jährlichen Sommerpause in der ersten Septemberwoche.