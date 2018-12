Mitorganisator von Protesten in Flüchtlings-Erstaufnahmestelle ist wieder in Deutschland

Der Mann aus Kamerun hatte im Mai gemeinsam mit rund 150 Flüchtlingen gewaltsam eine Abschiebung in Ellwangen verhindert. Dann wurde er nach Italien abgeschoben - und ist offenbar wieder da.

Wie der SWR berichtet, ist der Mitorganisator der eskalierten Asylbewerber-Demo in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen wieder in Deutschland.

150 Afrikaner verhinderten damals erfolgreich die Abschiebung eines Togolesen. Die Polizei war zeitweilig machtlos gegen die demonstrierende Menge. Der Vorfall hatte für erhebliches Aufsehen gesorgt. Als Folge wurde der Kameruner nach Italien abgeschoben.

Erneuter Asylantrag

Er habe in der Außenstelle des Bundesamts für Flüchtlinge und Migration in der LEA einen erneuten Antrag auf Asyl gestellt, heißt es im Medienbericht unter Berufung auf eine Sprecherin des zuständigen Regierungspräsidiums in Stuttgart.

In Ellwangen esaklierte eine geplante Abschiebung, Tage später folgte ein Großeinsatz. Die Verantwortlichen sprechen von einem Vorgang, den es so noch nie gab - der Oberbürgermeister zeigt sich geschockt.

Bis über den neuerlichen Antrag entschieden wird, soll der Mann offenbar in Karlsruhe untergebracht werden.

Anfang 2019 soll darüber entschieden werden, ob die LEA Ellwangen über 2020 hinaus betrieben wird.