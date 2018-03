Die Resonanz bei der Hauptversammlung des Sportvereins (SV) Rindelbach ist so groß wie lange nicht mehr gewesen. Über 90 Mitglieder kamen in die „Jagsttalschenke“. Wohl auch, um sich beim ersten offiziellen Termin in den komplett sanierten Räumlichkeiten einen Eindruck vom Ergebnis zu machen.

Der war durchweg positiv, wie auch der stellvertretende Vorsitzender Benjamin Leidenberger stolz feststellte: „Der Aufwand hat sich gelohnt.“ Der war immens, wie Vorsitzender Dirk-Michael Wagner und Leidenberger gemeinsam skizzierten: Ende September wurde mit der lange geplanten Umbaumaßnahme begonnen, ein neuer Dachstuhl wurde errichtet, um das Obergeschoss auszubauen. Seit Januar folgte dann in nur zehn Wochen die Kernsanierung der Gaststättenräume im Erdgeschoss. Über 3500 Helferstunden investierten die Vereinsmitglieder bisher, mit Abstand am meisten mit über 600 Stunden der Baustellenleiter Alois Wagner, dem ein dankender Applaus der Versammlung zuteil wurde.

Mit rund 400 000 Euro ist das Projekt „die größte Investition der Vereinsgeschichte“, so Dirk Wagner. Bis Sommer dieses Jahres sollen der Ausbau des Obergeschosses sowie die Gestaltung der Terrasse abgeschlossen werden, nannte der Vorsitzende als Ziel. Ortsvorsteher Arnolf Hauber würdigte das Engagement des Vereins: „Wir als Ortschaft sind dem Verein wirklich dankbar, dass er die Jagsttalschenke als einzige Gaststätte im Ort betreibt.“ Dieser Treffpunkt spiele eine wichtige Rolle im Dorfleben. Ebenso der Sportverein als „Ort der Integration, der Begegnung und der Gemeinschaft“.

Der Umbau des Vereinsheims war bestimmendes Thema im vergangenen Vereinsjahr, das aber auch sportliche Erfolge brachte: Die D-Junioren-Fußballer mit dem Trainerteam Manuel Klingmann, Mark Brinker und Tobias Arbter erspielten sich die Meisterschaft der Kreisstaffel. Die Herren 40 der Tennisabteilung feierten ihre dritte Meisterschaft in Serie und sicherten sich damit den Aufstieg in die Verbandsstaffel des WTB. Beide Mannschaften wurden im Rahmen der Versammlung geehrt.

Ebenso wurden verdiente Vereinsmitarbeiter geehrt, allen voran Hilde Sperber, die sich seit über 40 Jahren als Übungsleiterin Turnen engagiert und viele Angebote initiiert hat. Nachdem sie bereits bei der Sportlerehrung der Stadt Ellwangen mit dem Ehrenbrief ausgezeichnet wurde, erhielt sie nun auch noch die Vereinsehrenurkunde „Diamant“ des SV Rindelbach.

Tiefpunkt im vergangenen Jahr war der Tod nach schwerer Krankheit des langjährigen Vereinsvorsitzenden Wolfgang Kuhn, dessen herausragendes Engagement für den SV der Vorsitzende Wagner noch einmal herausstrich. „Der Verein hat ihn verloren. Wir werden ihn aber nicht vergessen“, versicherte Wagner.

Die Wahlen im Überblick: Vorsitzender Dirk-Michael Wagner, stellvertretender Vorsitzender Markus Hauber (1 Jahr), Schriftführerin Gerlinde Bacaci, Abteilungsleiterin Turnen Iris Kuhn, Beisitzer Belinda Schiele, Karin Kienle und Benjamin Leidenberger, Kassenprüferin Sabine Rupp. In ihren Ämtern bestätigt wurden als Abteilungsleiter Fußball Manuel Klingmann und als Abteilungsleiter Tennis Peter Raubach (1 Jahr).

Zahlreiche Mitglieder halten dem SV Rindelbach seit vielen Jahren die Treue:

50 Jahre: Lucia Arbter, Herta Hadewicz, Elisabeth Hahn, Erwin Hilsenbek, Peter Hirschle, Anna Magg, Johannes Mayer, Maria Reile, Maria Schlosser, Maria Sulz, Paula Wetzer.

40 Jahre: Norbert Bronner, Helga Niklas, Alwine Powolny, Susanne Powolny, Thomas Sperber, Heinz Sulz, Dirk-Michael Wagner.

30 Jahre: Johanna Haible-Lehle, Kathrin Hauber, Cornelia Hilsenbek, Rosa Ilg, Rosemarie Ilg, Margit Köpf.

20 Jahre: Angelika Bux, Claudia Gelbing, Simone Hauber, Philipp Renschler, Martina Schäfer, Felix Schäfer, Julian Schäfer, Ines Schäfer

Auch ehrenamtliche Helfer sind geehrt worden:

Für zehn Jahre erhielt die Vereinsverdiensturkunde in Bronze: Petra Reile.

Für 20 Jahre freute sich über die Vereinsverdiensturkunde in Silber: Michael Bacaci.

Für 30 Jahre nahm die Vereinsverdiensturkunde in Gold entgegen: Sabine Hilsenbek

Für 40 Jahre ging die Vereinsverdiensturkunde in Diamant an: Hilde Sperber

Ehrungen für besondere sportliche Leistungen

Die Vereinsverdiensturkunde in Bronze für die Meisterschaft in der Kreisstaffel erhielt die Fußball-D-Jugend mit Nils Arbter, Philipp Brinker, Kenan Dogan, Luka Erhardt, Tim Faller, Vincent Fauser, Leon Schmid, Valentin Steidle, Noah Werlein, Jakob Zeifang. Trainer: Tobias Arbter, Mark Brinker, Manuel Klingmann.

Die Vereinsverdiensturkunde in Silber für den Meistertitel in der Staffelliga und den Aufstieg in die Verbandsstaffel ging an die Tennis-Herren H40 mit Mark Brinker, Claudius Hohberg, Martin Kienle, Peter Raubach, Thomas Sperber, Dirk Wagner und Michael Wagner.