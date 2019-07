Mitfahrbänke und Lehrgarten entstehen in der Region

Ein Mitfahrbänke-Netzwerk entsteht in der Jagstregion. Möglich macht das eine finanzielle Förderung aus dem europäischen Leader-Programm. Insgesamt haben sich zehn Projekte aus dem Ostalbkreis und dem Landkreis Schwäbisch Hall erfolgreich beim Verein Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion beworben, der vor Kurzem in Ellwangen tagte.

Mit der Förderung bauen die Gemeinden der Jagstregion unter Federführung des Landratsamts Ostalbkreis ein Mitfahrbänke-Netzwerk auf. Die neuen Bänke im einheitlichen Stil bieten zukünftig eine Anlaufstation für freiwillige Mitfahrgelegenheiten. Dabei verbessert der interkommunale Ansatz die Mobilität über die Gemeindegrenzen hinaus.

Daneben kamen vier weitere kommunale Projekte zum Zug: Die Gemeinde Jagstzell verwendet den Zuschuss, um Barrierefreiheit am Dorfgemeinschaftshaus Dankoltsweiler herzustellen. Eine Kneippanlage, die sich aus dem Reichenbach speist, entsteht im gleichnamigen Westhausener Ortsteil. In Fichtenau-Unterdeuffstetten wird die Gemeinde die ab 2020 leerstehende Grundschule in eine Arztpraxis umnutzen, um so dauerhaft die medizinische Grundversorgung sicherzustellen. Und auf Initiative der örtlichen Jugend erstellt die Gemeinde Frankenhardt einen Fahrradparcours als neue Freizeitanlage.

Auch drei Vereine können sich über Zuschüsse freuen: Der Obst- und Gartenbauverein Ellenberg erstellt mit der Förderung ein Wirtschaftsgebäude im vereinseigenen Lehrgarten. Dieser steht dabei der Allgemeinheit zur Naherholung und Naturbildung offen. Auch verschiedene Kurse und Aktivitäten finden auf dem Gelände statt. Der Schützenverein Berg und Tal Regelsweiler öffnet sein Schützenhaus für eine breitere Nutzung durch die Dorfgemeinschaft und erhält für die notwendigen Umbaumaßnahmen eine Unterstützung. Der Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf führt an diesem bedeutenden Kulturdenkmal dringend notwendige Sanierungsarbeiten durch, die das Gebäude auch für künftige Generationen sichern. Darüber hinaus werden neue Inhalte für die Museumsausstellung erarbeitet.

Weiter erhalten zwei Unternehmer einen Leader-Zuschuss: In Crailsheim-Jagstheim errichtet eine selbstständige Friseurin einen barrierefreien Friseursalon mit zukünftig fünf Arbeitsplätzen. In Stimpfach baut ein Gastronom das Dachgeschoss zu neuen Ferienwohnungen um, die insbesondere eine Anlaufstelle für Radtouristen auf dem Kocher-Jagst-Radweg bieten.

Die beschlossenen Projekte dürfen vorbehaltlich der Bewilligung durch die Landesbehörden mit einer Leader-Förderung von rund 622 000 Euro rechnen.