Mitarbeiter sind Mitgestalter des Erfolgs

Die Jubilare von Varta Microbattery sind im Gasthof Roter Ochsen in Ellwangen gefeiert worden. Neun Mitarbeitende standen dabei besonders im Mittelpunkt. Mit 50 Jahren Betriebszugehörigkeit erreichte Anna-Maria Häußler ein außergewöhnliches Jubiläum.

Rainer Hald, Chief Technology Officer, drückte seine Anerkennung für die langjährigen Mitarbeiter so aus: „Unser Anspruch ist es, die besten Batterien zu bauen, und das ist uns in wesentlichen Bereichen gelungen. Dass die Varta heute so erfolgreich ist, haben wir unseren Mitarbeitern zu verdanken.“ Sie alle seien Mitgestalter dieses Erfolgs und hätten mit Engagement, Sachverstand und Herzblut dazu beigetragen, dass sich Varta zu einem Technologieführer entwickelt habe.

Zu Gast bei den Varta-Jubilaren war Ellwangens Bürgermeister Volker Grab. Er lobte den außerordentlichen Erfolg sowie das starke Wachstum des Unternehmens und bedankte sich für die vielen Chancen, die dadurch für die Stadt Ellwangen und seine Einwohner entstanden seien. Im Anschluss verteilte Grab die Urkunden des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann an die 50- und 40- jährigen Dienstjubilare. Alle Jubilare erhielten zudem Urkunden von der IHK und von Varta.

Die Jubilarfeier hatte neben dem offiziellen auch einen stimmungsvollen Teil, in dem die Varta-Werkskapelle passende Stücke für die Kollegen zum Besten gab. Eine Stadtführung durch Ellwangen und ein gemeinsames Abendessen rundeten das Fest der Jubilare ab.

Für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Anna-Maria Häußler geehrt. Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Anneliese Köder, Rudolf Reeb, Gertrud Schneider, Gerhard Tobler und Utz Klaus ausgezeichnet. Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Thomas Haake, Sascha Münch, Simone Sekler gedankt.