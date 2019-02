Die Viertklässler der Schrezheimer Sankt-Georg-Schule haben für den „Zeitungstreff 2019“ das Ellwanger Wellenbad besucht.

Das Wellenbad wurde Anfang 2018 neu renoviert und vieles angebaut. Es gibt zwei neue Rutschen: eine für Kinder ab drei Jahren und eine neue Röhrenrutsche mit Reflektorlichtern, für die man sechs Jahre alt sein muss. In der „Turborutsche“ gibt es vier Sensoren, die man berühren muss. Wenn man aus der Rutsche unten rauskommt, sieht man, wie viele Sensoren man berührt hat. Das Außenbecken wurde mit Sprudelanlagen erweitert. Ein rundes Bewegungsbecken wurde am Rand des Schwimmbads angebracht. Es gibt auch mehrere Saunen und einen nebligen Raum mit Liegestühlen. Das große Becken ist bis zu 2,20 Meter tief. Mit einer Durchsage wird jede Dreiviertelstunde der Wellenbetrieb in diesem Becken angekündigt. Neben dem Schwimmmeisterbüro ist ein kleiner Raum eingerichtet, in dem sich Schwimmhilfen, Badespielzeuge oder Schwimmringe befinden.

Das wärmste und kleinste Becken ist das sogenannte Babybecken. Hier gibt es zwei Rutschen und einen Wasserturm.

Neu ist auch ein Drehkreuz am Eingang. Die Esstheke ist auch umgebaut worden. Im Schwimmbecken gibt es sechs Startblöcke. Außerdem gibt es zwei Warmwasserbecken und auch ein Außenbecken.