Mit starkem Wir-Gefühl in eine neue Energiewelt

Die Mitarbeiter halten der EnBW ODR in Ellwangen die Treue: Jetzt wurden neun Männer und Frauen für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit und drei für 40 Jahren geehrt. Sie haben ihre Laufbahn beim Vorgängerunternehmen UJAG & MÜAG begonnen.

Die ODR sei der drittgrößte Arbeitgeber und ein wichtiger Auftraggeber für Unternehmen in der Stadt und Umgebung und mit seiner hohen Quote auch ein vorbildlicher Ausbildungsbetrieb, lobte Oberbürgermeister Karl Hilsenbek die Firma. Solche Jubiläen bedürften immer eines großen Vertrauensverhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Die Jubilarfeier sei eine wichtige Tradition, an der man unbedingt festhalten müsse, sagte Personalleiter Werner Eibl. ODR-Vorstand Frank Hose erinnerte an so manches Ereignis vor 40 Jahren wie den Rücktritt Willy Brandts und den Fußballweltmeistertitel für Deutschland. Vor 25 Jahren fiel die Berliner Mauer. Der Blick in den Rückspiegel zeige, dass es den Menschen in Deutschland im Vergleich zu anderen Nationen in den vergangenen 40 beziehungsweise 25 Jahren ausgesprochen gut gegangen sei.

Beim Blick in die Gegenwart sei die Energiewende das Thema Nummer eins, die größte Revolution und ein Umbruch in der Branche. „Nach 100 Jahren evolutionärer Entwicklung der Energieversorgung hat sich unser Umfeld in wenigen Jahren komplett verändert“, sagte Hose.

Betriebsratsvorsitzender Sebastian Maier dankte den Jubilaren für ihre Kollegialität, das freundschaftliche Miteinander und die sehr gute Zusammenarbeit. Gemeinsame Wege zu gehen mit einem starken Wir-Gefühl, das habe die ODR bisher ausgezeichnet und das brauche man auch in Zukunft. Und da werde man eine ganz neue Energiewelt erleben.

Paul Seibold, technischer Ausbildungsleiter und seit 40 Jahren bei der ODR im Einsatz, bedankte sich im Namen aller Geehrten und Ruheständler für einen sicheren Arbeitsplatz und die lobenden Worte. Mit dem „Cup Song“, „Let it be“ und anderen Liedern wurde der Abend vom Mitarbeiterchor Voltissimo unter Anke Renschler umrahmt.

25-jähriges Dienstjubiläum feierten Manuela Bühler, Manuela Eberhard, Markus Hilsenbek, Martin Rief, Roland Rothmann, Ralf Pranghofer, Gerd Schneider, Michael Seitzinger und Hubert Strasser. Seit 40 Jahren im Unternehmen sind Eberhard Fuchs, Manfred Richter und Paul Seibold. In den Ruhestand verabschiedet wurde Irmgard Dambacher.