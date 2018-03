Im Rahmen der Verkehrsüberwachung hat eine Polizeistreife in der Sulzdorfer Straße einen 31 Jahre alten Autofahrer erwischt. Dieser war am Dienstag um 15.30 Uhr mit seinem Smartphone am Ohr derart abgelenkt, dass er an einem Fußgängerüberweg eine Frau mit Kinderwagen übersah, die den Zebrastreifen überqueren wollte. Zum Glück war die Frau aufmerksam, so dass es zu keinem Unfall kam. Auf den Autofahrer kommt nun ein Bußgeldverfahren zu.