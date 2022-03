Mit Roller gestürzt: 15-Jährige wird schwer verletzt

Eine 15-Jährige ist bei einem Unfall, vermutlich mit einem Roller, am Dienstag gegen 20.15 Uhr im Mühlgraben schwer verletzt worden. Die Jugendliche ist am Abend, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis, zusammen mit einer 17-Jährigen auf dem Fahrzeug unterwegs gewesen. Auf Höhe eines Bauhofgeländes fuhr sie, beim Versuch zu wenden, in einer Linkskurve gegen einen Randstein. In der Folge verlor sie die Kontrolle über den Roller. Beim Sturz wurde die 15-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 17-Jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide Mädchen trugen zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm.