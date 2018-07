Mit Little Fishes im Sommer abheben

Seit 2012 treten Sonja Wilhelm (Gesang, Sansula, Gitarre, Percussion) und Julitta Hoffmann (Gesang, Gitarre, diatonisches Akkordeon) als Duo Little Fishes gemeinsam auf. Für ihre gefühlvolle und unverwechselbare Art, Musik zu machen, hätte man sich kein stimmungsvolleres Ambiente als den verwunschenen Innenhof des Café Omnibus wünschen können. Inmitten üppigen Grüns und mediterranen Flairs servierten Little Fishes am Donnerstagabend softe Balladen zu sommerlich leichten Cocktails und heiße Rhythmen zu kühlen Longdrinks. So schmeckt der Sommer, und das Leben ist schön.

Der Opener „Reality“ versprach Tänze im Mondlicht, der Song „Calm after the Storm“ von The Common Linnets die sprichwörtliche Ruhe nach dem Sturm. Melancholisch wurden Hoffmann und Wilhelm mit „Crying“ von Madison Violet und dem Blues „Yesterday is here“ von Tom Waits. Beim A-Cappella-Song „Why walk when you can fly“ von Mary Chapin Carpenter übten sich auch die Zuhörer in Gebärdensprache und hoben mit den Musikerinnen ab. Dazu passte perfekt Violeta Paras Hit „Gracias a la Vida“, das Little Fishes mit dem deutschen Text von Konstantin Wecker sangen, wunderbar begleitet von Julitta Hoffmanns Akkordeon, liebevoll „Saltarellchen“ genannt.

Leslie Feists „Gatekeeper“ darf bei einem Little-Fishes-Konzert nicht fehlen und entfaltete mit Sonja Wilhelms Sansula-Solo reizvolle neue Klangfarben. Bei der Premiere von Tracy Chapmans „Baby can I hold you“ kam das rauchige Timbre von Wilhelms Stimme großartig zur Geltung. Mit dem Crowded-House-Titel „Four Seasons in one Day“ erlebten alte und neue LF-Fans vier Jahreszeiten an einem Tag und ritten mit Americas „Horse with no Name“ vergnügt durch die Wüste.

Mit dem Beatles-Oldie „Let it be“ und Suzanne Vegas „Tom’s Diner“ verabschiedeten sich Little Fishes. Beinahe – mit drei Zugaben, darunter der Südtiroler „Andachtsjodler“, drehten die beiden „Supergirls“ nochmal richtig auf. Warum gehen, wenn man auch fliegen kann.