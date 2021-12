Mit Hitzkuchen helfen: Neunheimer Frauen backen für einen guten Zweck

Die Neunheimer Frauen der Kirchengemeinde Sankt Vitus haben mit Unterstützung von der Virngrund Bäckerei, Kartoffel Wagner und der Metzgerei Bühler Hitzkuchen gebacken und verkauft. Der Erlös von 1800 Euro wurde in zwei Hälften geteilt und an Monika Steffels Projekt „Futuro Valdivia“ in Manglaralto, Ecuador sowie an den „Freundes- und Förderkreis des Vereins Pro Espiritu Santo“ für die Kliniken von Pater Josef Schmidpeter übergeben.